Gf Vip, Giulia Salemi crolla: «Ho un milione di follower, ma poi...». Pierpaolo la consola così

Gf Vip, il crollo emotivo di Giulia Salemi: mentre i coinquilini nella Casa scherzano, ballano e si divertono, l'influencer e modella resta in disparte, si mette in veranda e non riesce a trattenere le lacrime. Ecco cosa è successo.

Una volta accortisi del malessere di Giulia Salemi, tutti i suoi coinquilini sono andati a rincuorarla, ma l'influencer in un primo momento non aveva chiarito cosa stesse accadendo: «Ho tanti pensieri, non riesco a esternarli». Solo qualche ora dopo, in piena notte, Giulia Salemi si è confidata con Pierpaolo Pretelli: «Non c'è niente da fare, tu mi capisci al volo. Ti sei accorto subito che qualcosa non andava».

Alla fine, Giulia Salemi ha rivelato la causa del suo disagio proprio all'ex velino: «Mi sento sola. Vedo che voi avete mogli, fidanzate e figli ad aspettarvi... Io ho un milione di follower, ma poi alla fine chi mi sta vicino sono mio padre e mia madre che si odiano. Sui social bisogna sempre essere solari e avere la battuta pronta. No, io non sono sempre Power!». Pierpaolo Pretelli, ricordando la relazione con Ariadna Romero, spiega a Giulia di capire bene cosa si prova: «Anche io la sera sono sempre solo, avevo prospettato una famiglia con lei e invece... Questa cosa della famiglia non sono ancora riuscito a superarla, ma bisogna andare avanti senza farsi vincere dallo sconforto».

La consolazione di Pierpaolo, alla fine, aiuta Giulia Salemi a lasciarsi andare ad un altro sfogo: «Passo intere giornate a lavorare e al telefono, poi torno a casa e quando cala il sipario quotidiano mi rimane una solitudine angosciante, nonostante tutti i fan».

