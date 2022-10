Francesco Chiofalo sorprende tutti: «Antonella Fiordelisi è ancora innamorata di me, ecco perché»

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle vippone del Grande Fratello Vip più amate dal pubblico e corteggiate all'interno della Casa. Dopo la triste pagina di Marco Bellavia, l'ex schermitrice, ha sicuramente attirato le attenzioni degli spettatori. Ma adesso l'attenzione si è spostata su suoi possibili flirt all'interno del loft di Cinecittà. Ma Francesco Chiofalo, ex compagno della partenopea, non sembra credere per niente a una sua possibile love story con Edoardo Donnamaria.

Francesco Chiofalo, fresco di esperienza a La Pupa e il Secchione Show, è oggi felicemente fidanzato con Drusilla Gucci. Ma in un'intervista rilasciata al settimanale di gossip, Nuovo, è tornato a parlare di una delle sue ex più celebri e importanti, visto e considerato che lei è attualmente la concorrente più amata da parte del pubblico: la bella Antonella. Secondo quanto riferito dall'influencer romano, la Fiordelisi sarebbe ancora innamorata di lui. «Anche se mi ha lasciato lei, continua a lanciare frecciatine a Drusilla e prova un rancore immotivato nei miei confronti», racconta Chiofalo prima di aggiungere un dettaglio sul tatuaggio di Antonella. «In più, ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata».

«Colpa del padre»

Nononstante sia difficile pensare che un tatuaggio, di per sé indelebile, possa considerato un indizio dell'infatuazione peristente di Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo rivela un dettaglio interessante sulla loro rottura. È vero, Antonella avrebbe potuto rimuoverlo chirurgicamente, ma non è in ogni caso un’opzione così scontata. Ma di una cosa l'influencer è certo: «Per accontentare suo padre, che non voleva che uscisse con me per via del mio aspetto troppo tatuato. Siamo stati insieme due anni e non ci sono mai state circostanze spiacevoli che potessero giustificare la fine della storia. Un’occasione mancata, eravamo una bella coppia».

Con Edoardo?

La loro separazione, dunque, sarebbe stata tutto un gran complotto. Come se Antonella Fiordelisi e Ciofalo fossero fatti l'una per l'altro. E per l'ex protagonista di Temptation island, quindi, il presunto flirt con Edoardo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip è soltanto una montatura: «Lei è ancora innamorata di me, Edoardo è solo un gioco». Chissà se Alfonso Signorini in puntata, affrontando l'argomento di un feeling sempre più acceso e intimo tra i due vipponi, riferirà ad Antonella le dichiarazioni del suo ex...