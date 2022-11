Gf Vip, l'ironia di Edoardo Tavassi: «Inutile salutare mia sorella Guendalina, sta sempre dal chirurgo»

L'uragano Edoardo Tavassi è entrato al Gf Vip da pochi giorni e già fa sorridere tutti. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2022 parlando con diversi altri inquilini della Casa ha raccontato episodi sulla sorella Guendalina, con la quale ha un ottimo rapporto. Con la sua travolgente ironia, ha rifilato una battuta sulla chirurgia plastica alla congiunta. Ed è proprio su di lei che ha fatto sorridere, dicendo: «Anche se salutassi adesso mia sorella, non mi vede perché sta sicuramente dal chirurgo».

«Che st***zo», ha ribattuto sorridendo Micol Incorvaia. Edoardo ha subito chiarito che la sua uscita non voleva essere in alcun modo offensiva nei confronti della sorella e che si è permesso di fare la battuta in quanto la stessa Guendalina ironizza un sacco sulla faccenda.

L'autoironia

«Guarda che mia sorella su ste cosa si ammazza dalle risate, ci prendiamo in giro sempre» ha sottolineato Edoardo, prevenendo eventuali polemiche. «Anche perché non è una cosa che puoi nascondere» ha aggiunto Donnamaria. «No, non la puoi nascondere. La vedi il giorno prima e il giorno dopo sta così (mimando il visto ‘tirato’, ndr). Non è che può dire: “Che hai fatto? Eh, ho dormito col cuscino male”. Mia sorella è molto autoironica”».

E' noto che Guendalina, da quando è diventata popolare, sia sui social sia nel corso delle sue ospitate televisive ha sempre mostrato di essere autoironica, sia per la chirurgia plastica (a cui è ricorsa in più occasioni), sia su altro.