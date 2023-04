Luca Onestini e Ivana Mrazova, è di nuovo amore? Tutti gli indizi (e cosa ha detto lui)

Ivana Mrazova e Luca Onestini sono tornati insieme o no? Questo è il dilemma. Gli ex, ed ex gieffini, dopo aver pubblicato il balletto sul profilo TikTok hanno fatto sperare di essere tornati insieme. Il loro amore, nato anni fa nella Casa de Gf Vip e poi terminato dopo quasi quattro anni, ora sarà rifiorito? Dopo aver partecipato all’ultima edizione del Gf Vip, in molti hanno sperato in un riavvicinamento. Di certo, tornati a Milano, i due hanno trascorso del tempo insieme. Nel video che ha mandato in tilt il web, Onestini ha ammesso: «Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta». Ma questo commento non sembra essere riferito al loro amore: saranno tornati insieme davvero?

​

Ritorno di fiamma?

A quanto pare, i due non sarebbero tornati insieme. Onestini, di recente, ha dichiarato che nella casa del Grande Fratello ha vissuto delle emozioni molto forti con l’ex compagna: «Lei è molto importante per me, quindi vedere un volto che ti suscita queste emozioni è stato per me importante. Il resto è passato in secondo piano. Abbiamo recuperato un rapporto che prima non avevamo. Forse è stata l’emozione più forte che ho vissuto dentro la casa, anzi senza forse».

L'ipotesi

Luca aggiunge anche: «Il ritorno non lo escludo ma tutto assolutamente con calma, dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta, senza dover giustificare tutto quello che facciamo o non facciamo». Tuttavia, secondo indiscrezioni, la modella e il bolognese dopo essersi visti a Milano hanno sì rinsaldato il loro legame, ma solo a livello amichevole. Cosa succederà?