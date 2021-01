Gf Vip, Dayane Mello choc: «Stefania Orlando ha tradito». Lei va fuori di sé, intervengono gli altri

Dayane Mello choc: «Stefania Orlando ha tradito». Lei va fuori di sé, intervengono gli altri. Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla prima puntata del nuovo anno, scoppia una lite furiosa tra Stefania Orlando e Dayane Mello. La modella avrebbe messo in cattiva luce la coinquilina, facendola andare su tutte le furie. Ma andiamo con ordine.

Ieri, Stefania Orlando si è confidata con Dayane dicendole che avrebbe scelto di tutelare i compagni entrati dall'inizio nel gioco fino alla fine. Ovvero che avrebbe nominato i nuovi arrivati. La modella ha poi riferito tutto a Cecilia Capriotti e Carlotta Dell'Isola che si sono offese. Ecco le parole di Dayane Mello: «Stefania vi ha tradito, ha detto che nominerà i nuovi per tutelare la vecchia guardia».

Stefania, venuta a sapere della "soffiata", va su tutte le furie e spiega tutto alle due compagne: «Non ho mai detto che avrei votato voi due, ma che vorrei salvare i vecchi coinquilini. Dayane come al solito ha manipolato le mie parole». Le due rivali tentano un confronto che però non va a buon fine. Cosa succederà stasera? Staremo a vedere.

