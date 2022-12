Gf Vip, Sarah Altobello bacia Attilio Romita. La compagna del giornalista furiosa: «Patetici». Cosa è successo

Tra Sarah Altobello e Attilio Romita sta nascendo del tenero. Lunedì scorso il vippone ha salutato e ha mandato gli auguri di compleanno alla sua compagna Mimma Fusco che, dal canto suo, non ha apprezzato quello che ha visto durante la settimana...

Cosa è successo

«Ha un viso intrigante», ha detto Attilio nel confessionale riferendosi a Sarah Altobello. I due non nascondono l'interesse che provano l'uno per l'altro e prima di andare a dormire, ieri notte, si sono scambiati un tenero bacio, che però ha fatto parecchio discutere. Mimma Fusco è intervenuta su Twitter per commentare l'accaduto: «Vomito», ha commentato a corredo di un video che mostra il bacio tra i due vipponi.

Attilio però ha smentito quanto mostrato ai telespettatori, mandando un messaggio rassicurante alla sua compagna: «Il nostro amore è troppo forte, io non la tradirò mai». Nel frattempo Mimma, attivissima sui social, ha ringraziato Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini per aver speso belle parole nei suoi confronti. Al contrario, come volevasi dimostrare, ha attaccato Sarah Altobello e Orietta Berti: «Ma dove vivi?».

Sarah in confessionale ha chiesto scusa alla compagna Mimma, rassicurandola: «Ho solo molta stima nei confronti di Attilio, non mi metterei mai in mezzo».