GF Vip, Antonella Fiordelisi: «Tra Edoardo e restare sceglierei di restare qui, dentro la Casa»

L’amore non è bello se non è litigarello. E tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è decisamente una storia d'amore movimentata. Alfonso Signorini li chiama per primi, li separa e li mette davanti a una clip, a una serie di comportamenti e atteggiamenti contrastanti.

Edoardo ha dichiarato si essere coinvolto, di essere pronto a scegliere il cuore. Pronto a scegliere Antonella al gioco. E Antonella? «Io ci dovrei pensare. Edoardo lo conosco da un mese. Per me è una grande occasione e perdere un programma come il GF Vip per un uomo mi sembra esagerato».

Ma Edoardo è molto coinvolto: «Credo di avere un problema. Il mio problema si chimaa Antonella. Lo è perché ha degli atteggiamenti contrastanti. Anche lei mi dice cose importanti. Poi però il giorno dopo sembra che voglia mettere in discussione il nostro rapporto. Mi mancano delle sicurezze da parte sua. Ci devono essere dei limiti. E Antonino non c’entra niente. Lei si può avvicinare a chiunque ma con un comportamento rispettoso nei miei confronti…»

Alfonso non fa giri di parole: Antonella ti senti stretta come fidanzata? «Mi sento stretta a non poter essere me stessa. Lui pretende certe cose da me. Ma anch'io le pretendo. La gelosia vale anche me. La battuta fatta a Carolina non mi è piaciuta…».