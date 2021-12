Gf Vip, Alex Belli ora è geloso di Soleil. L'attacco ad Alessandro Basciano: «Sei una copia»

Morto un Alex se ne fa un altro. Per Soleil Sorge la storia con Alex Belli sembra già acqua passata, merito di Alessandro Basciano, new entry del Grande Fratello Vip con cui l'influencer sembra avere già trovato un'ottima affinità.

L'arrivo di Alessandro Basciano al Gf Vip

L'affascinante ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha fatto in tempo a fare il suo ingresso al Gf Vip venerdì sera che le eterne rivali Soleil e Sophie erano già ai suoi piedi. La Codegoni però, impegnata con Gianmaria Antinolfi, ha preferito lasciare il campo libero alla compagna che infatti ne ha approfittato per cercare subito di approfondire la conoscenza.

APPROFONDIMENTI REALITY O SHOW? Gf Vip, Alex Belli e Delia a Verissimo e Silvia Toffanin tuona:... CASA IN... ROSA GfVip, Miriana e Biagio a un passo dal bacio: in stallo Soleil e...

Soleil Sorge e Alessandro Basciano sono apparsi subito complici al punto che ieri notte hanno deciso di dormire teneramente abbracciati. «Comunque stanotte mi hai abbracciato te, poi stamani mi sono aggrappato io. Eravamo appiccicati però eri sveglia. Anche per me è stato piacevole. A me se una persona piace vorrei buttarmi», ha detto Basciano, mostrando di avere apprezzato le attenzioni di Soleil.

La reazione di Alex Belli

Soleil Sorge a sua volta, parlando con Sophie, ha confessato di aver gradito le attenzioni del 31enne: «Amore eravamo proprio avvinghiati. Si eravamo proprio intrecciati oltre ogni limite della confidenza. Guarda che avvinghiati così nemmeno con Alex». Parole che non sono affatto sfuggite ad Alex Belli, il quale ingelosito ha subito twittato: «Anche se hai le mie iniziali AB sei un copia e incolla, attenzione le carte copiative non sono mai originali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA