GF Vip, Alex Belli a luci rosse: «Ho fatto l'amore sia con Delia che con Soleil». Signorini indaga. Nonostante i post su Instagram in cui sembrava fosse in partenza, l'attore è ritornato in studio anche durante la diretta della 38ma puntata per spiegare una volta per tutte cos'è l'amore libero per lui.

Alfonso Sigonorini apre la puntata di venerdì sera del Grande Fratello Vip con il chiaro intento di voler fare chiarezza una volta per tutte sul triangolo Alex Belli - Delia Duran e Soleil Sorge.

«Se qui perchè sei un grande protagonista - dice Signorini - ma devi farti capire dal pubblico. Io ti farò delle domande scomode e tu dovrai dirci esattamente cosa c'è nel tuo cuore e nella tua testa». «A me dispiace molto non farmi capire da te Alfonso - spiega Alex Belli - e dal pubblico. A volte non i capisco nemmeno io. Sono una persona un po' complessa».

Signorini parte con l'"interrogatiorio" e gli chiede quante donne abbia, l'attore risponde: «In questo momento amo mia moglie, poi amo Soleil di un amore cerebrale, ti prende di testa, è enigmatica. E' la prima volta che una donna al di là della fisicità ti prende tanto che il resto non è importante. Con Delia ho avuto la stessa cosa all'inizio»

«Soleil ti scandaglia dentro, quando incontri un'anima come la sua è veramente una fortuna. Quando parliamo d'amore è per tutto quel mondo che abbiamo vissuto. Non è vero che non mi ha detto che mi ama, me l'ha detto, ce lo siamo detti anche con te. Di Delia mi manca la sua complicità, semplicità e spensieratezza, ci siamo sentiti liberi di essere noi stessi. E' una donna molto complessa. Non ho duvuto spiegare a Delia cos'è la'more libero, l'abbiamo semplicemente vissuto. Io ho lottato per lei, l'ho voluta e non ci siamo mai detti nulla è venuto tutto di conseguenza»

Signorini incalza: «Ami la testa di Soleil e ami l'energia di Delia, se dovessi rinunciare per sempre a una delle due a chi rinunceresti e perchè». «Mi metti davanti a una cosa difficile. Rinuncerei a Soleil e a tutto quello che c'è con lei per i progetti di vita che ho con Delia e rinuncerei a Delia per quell'unica cosa che ho trovato con Soleil. Sono due mondi diversi. Non è un menage a trois».

Le domande si fanno più piccanti: «In nome dell'amore libero faresti l'amore con entrambe?». «Io ho fatto l'amore con tutte e due - ammette Belli - ma in modo diverso. Con Sole ho fatto l'amore dal primo momento che ci siamo incontrati, ci siamo posseduti cerebralmente, mi arrabbio perchè quando vogliamo portare tutto sulla mercificazione fisica mi sento impoverito»

Svelato anche il mistero su cosa Alex e Soleil hanno fatto sotto le coperte: «C'è stata una fortissima complicità erotica, parliamo dei peccatori ma non del peccato. Non so come andrà a finire e ho paura a saperlo. Ho questo eterno dilemma nel dover mettere un punto perchè non sono io che devo decidere ma è l'amore».

