Gerry Scotti senza freni «Se non sono andato in galera con le Letterine ...»

«Sono fortunato: la mia sessualità e carnalità hanno resistito a tutto. Se non sono finito in galera con le letterine, significa che sono stato proprio bravo».è sempre stato circondato da belle vallette, come ai tempi delledi “Passaparola”, ma confessa di non aver mai ceduto alla tentazione: «Non so se dipende dalla mia rettitudine morale – ha fatto sapere al “Corriere della Sera" - o se sono percepito come un uomo tutto d'un pezzo. In 35 anni, nessuna ragazza ha fatto la lasciva con me».Da tempo la sua fidanzata è Gabriella Perino, al suo fianco dal 2004: «Gabriella mi dice che sono pedante, io penso di essere solo un po' pesante, in tutti i sensi... Si lamenta perché quando torno a casa dal lavoro sono taciturno. Ma dopo aver registrato diverse puntate non ho voglia di parlare, penso sia comprensibile...Ha ragione quando dice che sono pignolo, metodico e tendo ad imporre ad altri le mie regole. Romantico? Detesto le celebrazioni obbligate, ma per il suo compleanno mi piace organizzare sorprese».