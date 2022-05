Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, per la prima volta le foto della piccola Bella Esmeralda su Instagram

Prima foto di Bella Esmeralda. Dopo il parto dello scorso 18 aprile, Georgina Rodriguez mostra per la prima volta su Instagram alcuni scatti della neonata, la figlia avuta da Cristiano Ronaldo.

Tre le foto in cui la piccola sorride vestita di rosa, accudita dalla madre. Lo scatto della rinascita dopo il grave lutto per entrambi i genitori. L'influencer era in attesa di due gemelli, come con grande gioia aveva comunicato su Instagram insieme al futuro papà, mostrando le immagini delle ecografie che ritraevano i piccoli nel grembo della loro mamma. Purtroppo, però, uno dei due bambini, il maschietto, non è riuscito a superare il momento del parto, provocando un immenso dolore alla coppia che ha annunciato con un post il terribile accaduto. «Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di affrontare questo momento con speranza​ e felicità» aveva scritto la coppia su Instagram.

