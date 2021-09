George Clooney e il regalo da un milione di dollari a 14 amici: «Perché devo aspettare di morire?»

Chissà qual è stata la faccia dei 14 amici di George Clooney quando si sono visti recapitare una valigetta da un milione di dollari ciascuno. L'attore è tornato sull'episodio otto anni dopo e ha rivelato alcuni retroscena in un'intervista a GQ in occasione della nomina come "icona dell'anno": «Ero un ragazzo single. Avevo 52 anni o qualcosa del genere. Tutti noi stavamo invecchiando. Ho pensato: “Tutto quello che ho sono questi amici che in 35 anni mi hanno aiutato in un modo o nell’altro. Senza di loro non avrei niente di quello che ho. Se fossi investito da un autobus, sarebbero tutti nel testamento. Allora perché sto aspettando di essere investito da un autobus?"».

George Clooney e lo zaino con i milioni per 14 amici «Mi hanno aiutato»

Il suo è stato un ringraziamento per chi l'ha aiutato specialmente in una fase della vita in cui non aveva tutte le attuali possibilità economiche di adesso. Così ha preso un furgone e ha ritirato i contanti a Los Angeles, riempiendo 14 valigette ognuna con un milione di dollari. Comprensibilissimo lo stupore dei bodyguard («si stavano cag**** addosso», ha detto Clooney) e poi ha chiesto agli amici di raggiungerlo il giorno dopo.

Il discorso agli amici

Fu Rande Gerber a raccontare i dettagli del discorso: «Ascoltate, voglio che sappiate quanto siete stati importanti per me. Sono così fortunato nella mia vita ad avere tutti voi e non potrei essere dove sono oggi senza tutti voi. Quindi, è davvero importante per me che mentre siamo ancora tutti qui insieme, io ricambiassi. Aprite tutti le valigie». Gerber ha rivelato che tutti gli amici sono rimasti scioccati dopo aver visto il milione in contanti. Ci mancherebbe altro. Gerber successivamente ha raccontato di aver cercato di restituire la somma a Clooney, che però ha sempre rifiutato. George ha risposto: «Dico solo una cosa. Se non prenderai il milione di dollari, nessuno li prenderà».

