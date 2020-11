George Clooney regala 14 milioni di dollari, uno a ciascuno dei suoi migliori amici. «Mi siete stati sempre vicini»

Un milione di dollari ciascuno per i suoi amici più stretti, per ringraziarli di essergli stati vicino nei suoi momenti più difficili: è un George Clooney dal cuore d'oro quello che emerge dalle ultime interviste per l'uscita su Netflix del suo prossimo film, The Midnight Sky. Per la prima volta Clooney ha raccontato in prima persona come andò davvero quel regalo di 14 milioni ai suoi migliori amici, una storia già nota da tempo, ma che mai era stata spiegata dal suo protagonista principale, l'attore di ER e sex symbol di Hollywood.

Sette anni fa, nel 2013, Clooney se la passava benissimo: il suo film Gravity aveva avuto 10 nominations all'Oscar, aveva appena conosciuto la sua futura moglie Amal Alamuddin, e aveva anche assunto una cuoca italiana, Viviana Frizzi, di cui era entusiasta. Come scrive oggi Il Messaggero, Clooney fece una riflessione: senza i suoi amici più stretti che lo avevano aiutato nei momenti difficili, non avrebbe avuto tutto questo. Quindi la decisione di dimostrare loro, alle 14 persone della sua cerchia, la sua gratitudine.

«Se dovessi essere colpito da un autobus, loro sarebbero nel mio testamento. E allora perché diavolo aspettare di essere colpito da un autobus?», ha detto di aver pensato. Negli anni più bui Clooney ha ricordato di essere stato a volte ospite dei suoi amici dormendo su un divano, e non ha dimenticato qualche prestito da parte di qualcuno di loro quando aveva avuto problemi di soldi. Perciò un giorno affittò un furgone con la scritta 'fioraio', riempì 14 borse con un milione di dollari in ciascuna di esse, e invitò gil amici a casa: a quel punto fece vedere loro una mappa indicando i luoghi in cui era stato. «Come posso ripagare amici come voi? Oh, beh, che ne dite di un milione di dollari ciascuno?», le sue parole, davanti agli amici stupefatti. E uno di loro, Rande Gerber, raccontò che Clooney aveva anche avuto l'accortezza di pagare le tasse sulla cifra, per permettere loro di godersela per intero. Mai come in questo caso, chi trova un amico trova un tesoro.

Ultimo aggiornamento: 13:50

