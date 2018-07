George Clooney, prima uscita dopo l'incidente: Amal lo sorregge

di Ida Di Grazia

Come sta? Dieci giorni fa l'attore diha avuto un brutto incidente e il settimanaleha catturato in esclusiva le prima immagini in pubblico. Sorretto dalla moglie, Clooney ha evidenti difficoltà a camminare.Mentre era in scooter per le strade di Olbia, un veicolo gli ha tagliato la strada senza rispettare la precedenza, che gli è costata fortunatamente solo una contusione al ginocchio che dalle immagini, sembra ancora fargli molto male.Sul settimanale si vede Clooney fare in gradini della scaletta di un aereo accanto alla moglie che tiene in braccio la loro figlia, aiutato da due addetti alla sicurezza.George Clooney si trovava in Sardegna per le riprese della serie tv “Catch 22” di cui è regista. Nel cast c'è anche il “Dr. House” Hugh Laurie. La serie è co-prodotta da Sky e andrà in onda su Sky Atlantic nel 2019.