Gemma Galgani e il seno rifatto per un motivo preciso: « Con un fisico nuovo troverò il mio principe»

Estate che finisce e lei che già si è presa tutti i taccuini e tutte le copertine. Non c'è dubbio: sarà il tormentone della nuova stagione di Uomini e Donne: il seno rifatto di Gemma Galgani. C'è da attendersi una lunga serie di siparietti con Tina Cipollari in studio.

A spiegare perché ha scelto di andare dal chirurgo estetico (dopo il lifting già fatto in passato e il naso e i denti rifatti) è la stessa Gemma: dopo l'uscita della copertina in cui si mostrava il décolleté tornato come ai tempi in cui era "ragazzina", ecco le dichiarazioni della Dama 71enne a Nuovo Tv.

Quella del ritocco è stata un’idea che mi è arrivata verso la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo. Mi sottoposta all’intervento senza alcuna paura delle malelingue pronte a criticarmi per questa decisione. Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro.

