Caso Bellavia al GfVip, Gegia radiata dall'Ordine degli psicologi: «Giustizia è stata fatta»

Gegia, al secolo Francesca Carmela Antonaci, è stata radiata dall'Ordine degli psicologi. La decisione è stata presa dopo le sue spiacevoli esternazioni nei confronti del malessere vissuto da Marco Bellavia dentro il Loft del Grande Fratello Vip. A comunicare la notizia è stata Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che sui social ha condiviso la notizia esprimendo tutta la sua gioia a riguardo: «Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto».

Il caso Marco Bellavia

Parallelamente alla carriera televisiva iniziata negli Anni 80 in Rai, Gegia esercitava anche la professione di terapeuta, avendo conseguito prima una laurea in Lettere e poi in Psicologia. Proprio questo background culturale aveva spinto l'ex conduttore di Bim Bum Bam a confidarsi con lei e a chiederle un aiuto. Richiesta che è rimasta inascoltata e anzi è stata respinta con disprezzo dalla concorrente, che l'ha apostrofato come «matto» e «malato».

Il suo comportamento era stato segnalato all'Albo del Lazio, dove Gegia era iscritta, e oggi è arrivata la conferma ufficiale: Gegia è stata radiata! «Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, poi come psicologa te ne assumi le responsabilità. Ora la radiazione è arrivata», ha scritto Veronica Satti su Instagram.

«Abbiamo deciso, dopo le gravi cose avvenute al Gf Vip nei confronti di Marco Bellavia, di fare qualcosa di concreto. Nell’arco di poche ore dalle vessazioni che si sono viste nei confronti di Bellavia. Ci siamo soffermate sul comportamento di Gegia (Francesca Antonaci), iscritta all’ordine degli psicologi Lazio. I comportamenti da condannare erano diversi e tutti gravi: lo ha apostrofato pazzo e malato e ha comunque continuato a tormentarlo, ma la cosa che più ci ha lasciate senza parole e ci ha fatte arrabbiare è stata una diagnosi fatta in diretta tv», ha spiegato la Satti.

E ancora: «Francesca Antonaci è l’antitesi di chi studia psicologia: lo psicologo è tenuto a ottemperare alle norme del Regolamento Europeo (anche se non pratica) una di queste norme riguarda la privacy della diagnosi e dei dati sensibili. A oggi, dopo l’istruttoria aperta grazie non solo ai nostri (miei e di Alessia Pontecorvo, esposti) ma anche grazie a tutte le vostre richieste di giustizia, giustizia è stata fatta: Francesca Antonaci in arte Gegia è stata radiata dall’albo dell’ordine degli psicologi del Lazio».