Gabriel Garko, la verità di Eva Grimaldi sulla loro relazione: «Creata a tavolino, e sul sesso...»

«La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa». Eva Grimaldi, dopo il coming out di Gabriel Garko, racconta al settimanale Chi la verità sulla loro relazione. «Non c'è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l'ho sempre protetto. Ma c'è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica. lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio», ha aggiunto l'attrice.

Ultimo aggiornamento: 22:57

Quanto ai suoi pianti in tv di questi giorni, sottolinea Grimaldi, «sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita». «Ho sempre desiderato fare l'attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno. Ho iniziato a frequentare brutti giri a Roma e assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più e mi sono rifatta il seno otto volte. Ero dislessica e un po' balbuziente, ma ero talmente bella che nessuno ci ha mai fatto troppo caso», ha raccontato ancora.