Brigitte, la moglie di Macron, in clinica per un ritocchino estetico prima delle vacanze

Le gambe ce l'ha bellissime: e infatti le sfoggia appena può, cioè sempre, con le sue mise sempre soppra il ginocchio. C'era però qualcosa da ritoccare ecco perché, secondo i media francesi,è stata ricoverata il 17 luglio scorso all'ospedale americano di Neuilly-Sur-Seine, alle porte di Parigi, per sottoporsi ad una operazione di chirurgia estetica.Secondo quanto scrive il settimanale Closer, la Première Dame di Francia, 66 anni, ha subito un'operazione di circa tre ore, per mano di un'importante e popolare chirurgo estetico, con cui si era intrattenuta il giorno prima per circa un'ora. Per l'intervento conclusosi senza particolari problemi, prosegue il settimanale di gossip - lo stesso che qualche anno fa fece lo scoop planetario sulla love story segreta tra l'ex presidentee l'attrice- sarebbe stata necessaria un'anestesia totale ed Emmanuel Macron sarebbe andato a trovarla sul posto.