Totti e Ilary, dopo il video su TikTok arriva il selfie su Instagram: Chanel replica così

Due gocce d'acqua. Mamma Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti si assomigliano sempre di più. La 15enne ha postato due selfie sul suo profilo Instagram mentre si ritrae allo specchio. Lupetto e felpa Chanel, a richiamarne il nome stesso, unghie curate, chioma bionda, occhi chiari e sguardo penetrante. La somiglianza con la conduttrice di Canale 5 è più che evidente. Solo foto, nessuna didascalia nè riferimenti alla tanto tormentata fine del matrimonio dei suoi genitori, ormai onnipresenti nelle cronache rosa degli ultimi mesi.

Andrea Delogu rifiutata da una trattoria per il suo abbigliamento: «Nel 2022 serve ancora il dress code? Ci sono rimasta male»

Dopo i rumors sul video pubblicato su TikTok dalle 15enne, con un sottofondo musicale particolare, sembra che Chanel non si sia fatta intimidire dai gossip e la replica arriva a suon di selfie. Stavolta senza riferimenti, però.

IL VIDEO SU TIKTOK

E' di pochi giorni fa, infatti, un video su Tik Tok della figlia di Totti e Ilary che ha alimentato il chiacchiericcio in corso da mesi. Sul suo profilo, Chanel Totti ha pubblicato un video nel quale appare allo specchio con indosso un top nero a maniche lunghe, un paio di short di jeans bianchi e un cappellino da baseball. E il suo commento al video è «Non so cosa pubblicare». Ma per i suoi follower è stato impossibile non notare la canzone in sottofondo: «Mi son fatto l'amante» di Natale Galletta. Difficile non pensare allo scandalo che ha coinvolto i suoi genitori. Molti follower, anzi, hanno colto una chiara frecciatina a papà Francesco. «Sempre bella e con le frasi giuste, pensa a te amore bella. Hai tutta la vita davanti fai ciò che ti rende felice e serena», ha scritto un follower. E poi: «Ricordati che le colpe vanno però divise per entrambi, errori condivisi, anche mamma ha fatto errori… Stai vicina ad entrambi, il tempo aggiusterà le cose», scrive un altro utente.