Francesco Totti e Ilary Blasi vacanze in famiglia e tanti bagni a Ponza

Perè stata un’estate in famiglia. A parte con la conduzione in tv di Balalaika infatti la conduttrice (in forse) de “Le Iene” e del GfVip ha trascorso il periodo estivo in compagnia del marito ex capitano della Roma, oggi dirigente, e alla numerosa famiglia che conta i figli Chanel, Cristian e la piccola Isabel.La coppia è stata fotografata durante un’escursione in yacht assieme ad alcuni amici e alla numerosa prole. Ilary si è divertita in moto d’acqua con Chanel, mentre Francesco, in versione mammo, si è occupato della piccola nuova arrivata.