Totti e Ilary separati in casa già da un anno: le rivelazioni degli amici. E lui convoca a Sabaudia il "super" avvocato

Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero vissuto separati in casa per quasi un anno prima di separarsi ufficialmente. A rivelarlo sono fonti vicine alla ex coppia come scrive Repubblica. Tra la conduttrice e l'ex capitano della Roma non andava bene da un bel po’, probabilmente a causa di alcuni messaggi trovati sul cellulare della conduttrice tv. La scorsa estate Totti conosce Noemi Bocchi, i due cominciano a sentirsi assiduamente e a vedersi tra settembre e ottobre quando le cose con Ilary già non andavano più.

L'investigatore privato





Totti e Blasi continuano a vivere sotto lo stesso tetto ma l’ex numero 10 continua la sua frequentazione. Tanto che il 5 febbraio, allo stadio, Noemi Bocchi siede poche file dietro di lui. E non è l’unica volta. Il resto è storia: la conduttrice de “L’isola dei famosi” va a “Verissimo”, il salotto tv dell’amica Silvia Toffanin per smentire la crisi. Poco dopo, quando la piccola Isabel racconta di aver conosciuto “due nuovi amichetti” (i figli di Noemi Bocchi, rivelerà poi “Chi”), Ilary assume un investigatore privato che le porta le prove della relazione del marito con un’altra donna. A inizio luglio, attraverso due comunicati distinti, arriva l’annuncio ufficiale della separazione. Qualche giorno fa Totti ha convocato nella sua villa di Sabaudia la "regina" dei matrimonialisti, Anna Maria Bernardini de Pace.