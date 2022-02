Francesco Totti e Ilary Blasi rincorsi dai paparazzi dopo il video al ristorante: la reazione alla richiesta di un bacio

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno risposto al gossip sulla loro separazione con un video e geolocalizzandosi in un ristorante nel centro di Roma. Il "capitano" ha parlato di "fake news" in un filmato pubblicato sui suoi account social e nel frattempo ha portato la famiglia al completo a cena fuori. Dopo le storie di Instagram, i paparazzi si sono dati appuntamento fuori dal locale per assediarli letteralmente.

APPROFONDIMENTI LA RISPOSTA Totti, cena al ristorante con Ilary e il video (subito virale) su...

Francesco Totti e Ilary Blasi rincorsi dai paparazzi

Come era prevedibile, dopo i rumors di questi giorni e le storie al ristorante, Totti e Blasi sono stati rincorsi dai paparazzi. Prima di uscire dal ristorante ieri sera si sono fatti la foto di rito e poi sono stati tempestati dalle domande dei giornalisti. Il campione aveva in braccio la più piccola dei suoi tre figli, Isabel, e la conduttrice ha provato a defilarsi insieme all'altra figlia Chanel, ma neanche lei è stata risparmiata dai flash dei fotografi.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la richiesta del bacio

I giornalisti allora hanno chiesto la prova della pace tra i due: un bacio. «Baciarci? Sono 20 anni che lo facciamo», è stata la risposta secca. I due, dunque, non si sono baciati e non hanno placato il chiacchiericcio. Il gossip di queste ultime ore riguarda la crisi nella coppia dopo vent'anni di unione. Sui giornali è stato dato risalto a un presunto flirt con Noemi Bocchi. «Solo fake news», la reazione di Totti in un video social.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la reazione

«Attenti, che non ho l'assicurazione», ha scherzato Francesco con i giornalisti prima di congedarsi con un «Dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca». A Ilary hanno chiesto inoltre il perché della linguaggia su Instagram, che per la conduttrice era un modo per ironizzare su una notizia priva di fondamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA