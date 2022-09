Totti, il retroscena su Ilary Blasi a Verissimo: «Se va in tv, la trascina in tribunale»

L'estate è ormai agli sgoccioli e per molti le vacanze sono già un lontano ricordo. Anche per due vip come Francesco Totti e Ilary Blasi che, dopo tre mesi di silenzio lontani l'uno dall'altra, adesso dovranno entrare nel vivo della battaglia legale per ufficializzare la separazione. E, con il ritorno di Ilary dalle ferie, ecco che il clima attorno ai due si è fatto rovente. Il gossip, che non ha mai abbandonato l'ex coppia nella loro prima estate da single, si arricchisce di particolari sempre più accattivanti, con rivelazioni che accendono lo scontro.

Senza esclusioni di colpi

Dopo quasi due mesi di silenzio assoluto, la battaglia tra Francesco Totti e Ilary Blasi entra nel vivo. La loro è una lotta a distanza senza esclusioni di colpi. Fatta di dichiarazioni rilasciate ad amici e a mosse strategiche messe a segno dai due protagonisti dell'estate. La loro rottura è stata ufficializzata lo scorso 11 luglio, ma la miccia del divorzio si è accesa soltanto adesso. Alla notizia che Ilary Blasi concederà la prima intervista esclusiva dopo la separazione, Totti ha replicato a distanza con la notizia di chi lo assisterà in tribunale. Ilary, infatti, sembrerebbe intenzionata a parlare nel salotto di Verissimo, insieme all'amica Silvia Toffanin. Un colpaccio per Canale 5 che potrebbe far registrare un boom di ascolti, accaparrandosi la storia dell'estate. Ma l'ipotesi di vedere Ilary in televisione a parlare dei retroscena della fine della loro storia d'amore non sembra far impazzire di gioia l'ex campione giallorosso che, anzi, avrebbe vietato di apparire in tv all'ex moglie. E, proprio per questo, Totti si è affidato al pezzo da novanta dei matrimonialisti, l'avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Il chiaro segnale che Francesco Totti farà di tutto per far rispettare le sue volontà.

Cosa sta accadendo in queste ore

La cronistoria di cosa stia accadendo in queste ore, lontano dai rumors e dalle indiscrezioni, lo ha scandito il settimanale Chi. Il magazine di Alfonso Signorini, ha fatto sapere che lo scorso 29 agosto gli avvocati di

Francesco Totti (tra i quali proprio Annamaria Bernardini De Pace) hanno presentato ai legali della conduttrice dell'Isola dei Famosi un'offerta per così dire di «pace». La proposta prevederebbe che «la casa principale rimanga ai figli e i che genitori si alternino nella loro custodia, all'interno di quella stessa dimora, stabilendo giorni diversi per entrambi».

L'ex capitano della Roma avrebbe fretta di trovare un accordo per arrivare alla separazione consensuale e avrebbe fatto la prima mossa, cogliendo la palla al balzo del ritorno a Roma di Ilary Blasi dopo mesi in giro per il mondo. Sul piatto delle trattative, l'ex Pupone avrebbe messo anche una clausola per «stoppare il flusso di notizie sulla vicenda per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime». Una volontà sulla quale Francesco non sembrerebbe intenzionato a mollare e sarebbe anche disposto a mettere i legali di mezzo.

I due veti di Francesco Totti

Secondo fonti vicine alla coppia, l'ex capitano della Roma vorrebbe evitare che Ilary vada in televisione a rivelare fatti privati della loro separazione. Ma passare per il marito fedifrago, che ha lasciato la moglie per la nuova fiamma Noemi Bocchi, non è nei piani di Francesco Totti. Lui sarebbe intenzionato a mettere un freno alle presunte velleità dell'ex moglie. Ilary oltre all'ospitata da Verissimo, infatti, avrebbe anche l'intenzione di trasferirsi a Milano, forse in compagnia della figlia più piccola, Isabel. Due punti sui quali Francesco non vuole trattare. «Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano - riferisce il Corriere della Sera - magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentire parlare. O se, come è nell'aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale per la separazione giudiziale». La via pacifica caldeggiata da Totti sembra proprio non essere più percorribile...