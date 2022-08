Totti-Ilary-Noemi, l'intrigo continua: spunta Emanuele, l'amico che ha "tradito" la Blasi. «Nuovi dettagli»

Ancora dettagli sull'intrigo dell'estate, firmato Noemi Bocchi-Francesco Totti. E, come spesso è accaduto, è il magazine Chi a battere il record rivelando tutte le novità, con tanto di paparazzate. Il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto in cui si vedono Noemi e un uomo scherzare in acqua. E' Emanuele, un amico – o meglio ex – di Ilary. Ed è stato proprio lui, la scorsa primavera ad essere stato paparazzato con Bocchi e Totti a Montecarlo.

«Si chiama Emanuele e lui e Ilary si conoscono da quando avevano 15 anni. È grazie a lei che ha conosciuto Totti, ed è lei che ha lasciato per seguire il capitano» scrive Chi Magazine. Insomma, pare che tale Emanuele sia una conoscenza di vecchia data della conduttrice de L’Isola dei Famosi, ma sembra che, quando si è rotto l’idillio matrimoniale, abbia deciso di stare dalla parte del Pupone.

«Certo – si legge sempre su Chi -, stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque. E Totti aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti. Quando, infatti, lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico».

Secondo quanto trapelato dal settimanale di Alfonso Signorini, Blasi avrebbe perso non solo suo marito, ma anche uno dei suoi amici più fidati. Sempre il magazine aggiunge che in questo periodo la presentatrice sta provando a metabolizzare il tutto e a capire cosa sia veramente accaduto negli ultimi mesi del suo matrimonio.

I dubbi sul passato

Starebbe anche tentando di comprendere se i vecchi gossip lanciati da Corona, che la vedevano già tradita, davvero fossero soltanto chiacchiere messe in circolo da qualche editore per vendere delle copie in più, oppure ci fosse del vero. Chi infatti sottolinea: «Tutti quelli che dicevano che suo marito aveva altre storie, mentivano? E persino lo scoop bollato come falso e di cattivo gusto, quello di un flirt fra Totti e Flavia Vento mentre Ilary era incinta e stava per sposarsi, era davvero un’invenzione di Fabrizio Corona per vendere un’intervista?».

E, ora, Il Corriere della Sera ha lanciato un'altra bomba: Noemi Bocchi sarebbe in dolce attesa, proprio di Totti. Cosa succederà?