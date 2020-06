Francesco Totti e Ilary Blasi, 15 anni di matrimonio: ecco come hanno festeggiato l'anniversario

Ultimo aggiornamento: 13:04

Hanno scelto una location che ormai è praticamente come casa loro, ieri, per festeggiare il 15° anniversario del loro matrimonio. La bandiera dell'Ase la showgirl hanno optato per Santa Severa, un pranzo a base di pesce all'Isola del Pescatore.Il ristorante preferito dall'ex capitano giallorosso e dalla sua famiglia, meta di tantissimi vip che in queste settimane, dopo la riapertura dei locali, hanno ripreso a frequentare con grande assiduità. La coppia nella foto è ritratta con uno dei titolari del ristorante, Stefano Quartieri, grande amico dell'ex campione della Roma.Ma il litorale, come si diceva, è frequentato anche da altri volti noti, in questo caso della tv. Pure Pierluigi Diaco, conduttore Rai, ha scelto la Perla del Tirreno per gustare le prelibatezze culinarie e sfruttare alcune ore di relax.