Francesco Totti e Ilary Blasi, è tempo di fitness sul social: «Pandemia fase 2!»

Francesco Totti è ancora in gran forma e lo dimosta anche su Instagram. Non manca certo l’esercizio fisico in casa Totti. La celebre coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, idolo in tv e con la pandemia da coronavirus ancora più celebre sui social, ha voluto regalare ai suoi follower un “estratto” del loro duro allenamento.

Con filtro apposito d'atmosfera, Ilary ha postato un video che la vede fare un esercizio fisico assieme al marito, Francesco Totti ancora in grande forma. Con la quarantena la coppia non ha perso il ritmo atletico e si è esibita in una serie di addominali resi più duri dalla posa assunta durante l’esecuzione. Il video è accompagnato dalla didascalia: “Pandemia fase 2 😂 @francescototti”, e oltre ad avere registrato subito un alto numero di visualizzazioni, ha ricevuto diversi commenti divertiti e di congratulazione per la prodezza ginnica.

Ilary e Francesco durante l’emergenza coronavirus sono stati molto attivi sui social, con post e dirette e ultimamente anche per fare gli auguri a Chanel, che ha spento 13 candeline. La Blasi ha pubblicato un scatto con la figlia, seguita dalla didascalia : “Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più. Ti amo”.

