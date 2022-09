Totti, prove di famiglia allargata a casa di Noemi Bocchi: tra cene con i figli e partite di pallone in giardino

Nell'appartamento al piano terra di Cortina D'Ampezzo, quartiere residenziale di Roma nord immerso nel verde dove vive Noemi Bocchi, Francesco Totti è ormai di casa. E' li che - quasi ogni sera - arriva scortato da amici e bodyguard, parcheggia l'auto dentro il condominio e passa le sue serate con la sua nuova fidanzata, spesso accompagnato anche dai figli di lui Christian e Isabel. Una fuga dal clamore suscitato in questi giorni dopo l'intervista bomba rilasciata al Corriere della Sera, una ricerca di normalità nella casa (e nella vita) di Noemi: colei che - per dirla con le parole di Francesco - l'ha «salvato dalla depressione».

Cena e giochi in giardino

E' lì che si rifugia evitando ogni occasioni mondana, disertando persino lo stadio Olimpico. Al massimo accompagna a scuola Chanel e Isabel, Cristian agli allenamenti, poco più. Nell'immensa villa all'Eur, dove al momento vive da separato in casa con Ilary Blasi, passa poco tempo. Totti, infatti, non perde occasione per trascorrere le serate in compagnia di Noemi. Lontano da tutto e tutti. Spesso porta anche i suoi figli, soprattutto il più grande di 16 anni e la piccola di 6 anni. Come una famiglia allargata: Christian che gioca a calcio con il figlio di lei nel giardino di casa, Isabel che si aggira per l'appartamento alla ricerca di merendine. Loro che chiacchierano in cucina, mentre lei butta la pasta o riempie la lavastoviglie.

Le foto di Chi

Anche Noemi, infatti, ha due bimbi di 10 e 8 anni, un'età vicina all'ultima nata di casa Totti, che quindi avrebbero stretto amicizia con i bambini di lui. A riprova di questa nuova vita dell'ex capitano della Roma arrivano puntuali le foto di Chi («i paparazzi appostati in strada ormai sono routine», raccontano i residenti). Sabato scorso, ovvero pche ore prima che uscissero le dichiarazioni su Ilary, Francesco esce dalla casa di Noemi da una porta secondaria in compagnia di un'amica di lei, Samanta. C'è anche Isabel ed Emanuele, l'amico della coppia che, a quanto pare, sembra essersi schierato con l'ex calciatore. Ma le foto immortalano anche l'arrivo di Mario Caucci, marito separato di Noemi Bocchi. Chi" lo mostra mentre accompagna a casa della donna i due figli che hanno avuto insieme. Quando la storia non era ancora stata annunciata e ufficializzata, lui aveva detto di comprendere Totti e di conoscere bene Noemi: "Totti è il mio salvatore, so bene che cosa c’è dietro il lato estetico di una persona", spiegò. Successivamente, ha scelto il silenzio e si è tolto da questo bailamme.

Ilary tra social e mondanità

Certamente queste nuove foto, non faranno piacere alla conduttrice Mediaset, che dopo l'intervista del marito, potrebbe rilasciare una sua intervista a Verissimo, ospite della sua amica, Silvia Toffanin. Ma se Totti ha scelto di rifugiarsi (in tutti i sensi) nella sua nuova storia d'amore, Ilary ha adottato un'altra strategia, mostrandosi tranquillamente in pubblico: la conduttrice dell’Isola dei Famosi è apparsa al Teatro dell’Opera di Roma, martedì, per la sua prima apparizione mondana post-intervista al Corriere della Sera dell’ex marito. In pantaloni e total black, con preziosa borsetta di Gucci, si è seduta in platea ad ammirare l’amica étoile Eleonora Abbagnato (moglie di Federico Balzaretti, ex difensore giallorosso), offrendosi volentieri ai flash e agli sguardi dei curiosi.

La separazione

L'accordo sembra sempre più lontano. Specie dopo le accuse uscite in questi ultimi giorni (tra Rolex e tradimenti). Francesco e Ilary si avvierebbero verso la separazione giudiziale. Con un patrimonio da 110 milioni i calcoli sono complicati. E i tempi di soluzione si prospettano lunghi.