Totti e Ilary tornano a vivere insieme, la famiglia "riunita" nella mega villa dell'Eur: la decisione in attesa della separazione

Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati a vivere insieme nella mega villa dell'Eur. Settembre è arrivato e le vacanze sono terminate. Dopo la Tanzania, Sabaudia, Cortina e la Croazia anche per Ilary è arrivato il momento di tornare alla routine capitolina. Ma la domanda che tutti si facevano da tempo è dove avrebbero vissuto questi giorni in attesa della separazione la conduttrice e Totti. E ora abbiamo la risposta: sotto lo stesso tetto.

Totti e Ilary di nuovo insieme nella stessa casa

Niente di nuovo per loro che ormai, da quanto si è appreso, vivevano in questo modo già da un anno. Ma d'altronde con oltre mille metri quadrati di superficie e 25 stanze non incontrarsi è facile. Ora sono di nuovo insieme ma in attesa di un divorzio da firmare. A riportare le indiscrezioni dei ben informati è stato Il Corriere della Sera.

La battaglia legale

Ora però il gioco si fa duro e questi sono giorni clou in cui si sigilleranno gli accordi legali ed economici. Una settimana questa per Totti e Ilary di decisioni importanti come ad esempio se proseguire su una separazione consensuale o virare verso una giudiziale con tutte le difficoltà del caso: tre anni i tempi tecnici in questo caso da passare tra tribunali e avvocati. E anche se questa ormai sembra la strada che stanno intraprentendo i due ex coniugi sperano ancora diversamente i legali Alessandro Simeone (quello di Ilary) e il duo Antonio Conte e Annamaria Berardini De Pace (scelti dal pupone)

E scappatelle ultime verso Noemi Bocchi dell'ex capitano a parte, se riuscissero a trovare un accordo la partita, di una relazione durata 20 anni, si potrebbe chiudere in 10 giorni al massimo ma la realtà sembra virare verso tutt'altra direzione. Finite le vacanze e chiusa la casa a Sabaudia però la famiglia Totti torna a vivere insieme con Chanel che ha iniziato la prima elementare accompagnata solo dalla mamma perchè il papà aveva un precedente impegno già preso e non rimandabile. Ha condiviso tutto sui social la conduttrice e questa mossa non sarebbe piaciuta al pupone perché ci avrebbe fatto la figura del padre assente. E continuano così le incomprensioni. I rapporti tra i due ex coniugi sono distaccati ma civili, ma d'altronde lo hanno sempre detto che prima di ogni cosa ci sarebbe stato il bene dei figli Ilary e Francesco. Ma il vademecum del rapporto civile tra due separati in casa non è ancora stato redatto e per ora quel che è certo è che non c'è alcun atto di pace all'orizzonte.