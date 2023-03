Totti e Noemi in vacanza a Madonna di Campiglio, la foto col piccolo tifoso: «Ecco cosa hanno mangiato»

Francesco Totti e Noemi Bocchi in vacanza a Madonna di Campiglio. Mentre si avvicina il giorno della prima udienza della giudiziale con l'ex moglie Ilary Blasi, l'ex capitano della Roma si gode la neve delle Dolomiti, riconosciuto dai tanti tifosi che popolano la famosa località sciistica.

Totti in vacanza con Noemi

Dopo essere stato riconosciuto da un tifoso napoletano, che gli ha urlato «forza Napoli France'», strappando un sorriso all'ex calciatore, Totti è stato avvicinato da un giovane romanista, che non ha resistito dal chiedere una foto al suo idolo. Emozionato e incredulo, si è messo in posa mentre il papà scattava. Al fianco dello storico numero 10 giallorosso c'era anche Noemi, inseparabile. «Hanno mangiato dei bretzel, cibo tipico di Madonna», fanno sapere i presenti. I due vivono ormai da mesi in un attico in zona Roma nord, ma Totti spera ancora di riottenere la proprietà totale della villa dell'Eur, dove attualmente vive Ilary con i tre figli.