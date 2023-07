Totti - Ilary Blasi, scomparsi cinque Rolex dell'affido congiunto: «Sparito Daytona da 1 milione di euro»

Ilary Blasi ha denunciato la sparizione di cinque Rolex della collezione il cui «affidamento congiunto» vedrebbe coinvolto anche l'ex marito Francesco Totti. La conduttrice ha anche sottolineato la mancanza di altri beni quali borse e gioielli e di essere in possesso di solo due o tre degli orologi di lusso.

Il mistero sui Rolex si infittisce e l'«affido condiviso» vede una cassetta di sicurezza cointestata come ultimo legame rappresentante i beni di lusso della coppia, al momento però, mancante di tali orologi.

Il caso Rolex Totti-Blasi

Sarebbero spariti i Rolex dell'ex coppia Totti-Blasi. Secondo quanto riportato su Il Corriere della sera, la conduttrice dell'Isola dei famosi avrebbe dovuto riportare nella cassetta di sicurezza cointestata tutti i gli orologi regalati dall'ex marito.

A deciderlo è stato il giudice civile Francesco Fettoni che, di tali beni di lusso, aveva stabilito, appunto, l'affido condiviso.

All’interno della memoria presentata all’udienza di costituzione delle parti lo scorso mercoledì, 12 luglio, Ilary Blasi assente in aula, ha fatto sapere di non possedere tutti gli orologi, ma solo «due, al massimo tre, e di non essere a conoscenza della sorte degli altri oggetti». Tra gli orologi, mancherebbe anche un prezioso Daytona Rainbow del valore di 1 milione di euro.

Inoltre, l'ex moglie di Francesco Totti avrebbe anche richiesto la restituzione di alcuni beni tra i quali borse e gioielli. Che fine avranno fatto i rolex dell'ex coppia Totti-Blasi?