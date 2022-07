Francesco Totti: «A Ilary ho dato tutto, ho la coscienza a posto». Le sue parole rivelate dall'amico

Francesco Totti continua a tacere nel turbine di rumors che hanno travolto lui e la sua famiglia dopo l'annuncio della separazione da Ilary Blasi. Pare però che "il pupone" non abbia nulla da recriminarsi e avrebbe confidato a un suo caro amico di sentirsi a posto con la coscienza e di non aver fatto nulla di sbagliato nei confronti della sua famiglia.

A riportarlo è Alex Nuccetelli, come spiega il Corriere della Sera, amico di Totti che nel 2002 gli presentò Ilary. «Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso», avrebbe detto Francesco. Totti sarebbe stranito su molte illazioni, prima tra tutte quelle sulla figlia Isabel che avrebbe rivelato alla mamma di avere due nuovi amichetti (i figli della Bocchi), ma anche quella sul video in cui moglie e amante starebbero nello stesso locale.

«Quel video sulla festa alla Casetta di Campagna di ottobre è sul mio profilo Instagram da quel dì e sì, si vedono Ilary e Francesco e pure Noemi, che era al tavolo con me proprio accanto al loro, ma se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh», aggiunge Nuccetelli. Il pr spiega che sapeva che Totti e Noemi si conoscevano, si erano spesso incontrati alle sue feste ma non ha mai visto nessuna effussione o atteggiamento sospetto tra loro. Sul fatto che siano una coppia poi mostra i suoi dubbi: «Com’è possibile che questi due se ne vanno in giro e nessuno li ha mai ripresi insieme , anche solo con un cellulare? Io se ci provo sto sui giornali dopo dieci secondi e mezzo».

Infine spiega di essere stato molto dispiaciuto dalla fine della loro relazione: «Io lui l’ho sempre visto innamorato e preso fino all’ultimo, provava per lei una grande attrazione fisica, non gli bastava mai, segno di un rapporto che ha ancora benzina», spiega che Totti le avrebbe sempre fatto regali e avrebbe sempre avuto un pensiero per Ilary: «Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari».