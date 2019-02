Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia tornano insieme: anche foto nudi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono lasciati attraverso i social e sempre dai socialhanno annunciato il loro ritorno in coppia. Il cantante de “Le Vibrazioni” e la modella si sono sposati nel 2013 e hanno avuto la loro prima figlia, Nina per poi far sapere di aver deciso di dividere le loro strade: “Quando una grande storia d’amore finisce, tutti si scordano della BELLEZZA! Ma è alla bellezza che vorrei fare omaggio – aveva scritto sul social, postando una foto in cui era felice con l'ex - Grazie, per questo amore immenso che mi hai donato e per questa figlia unica! Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore, mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati! Francesco ti auguro il meglio. Con affetto, Clizia”.Ora i due sono di nuovo insieme e a “condividere” la réunion è stato prima Francesco, che complice San Valentino ha accompagnato uno scatto con Clizia con le tenere frasi: “A volte devi veramente trovare il vuoto ed il deserto per capire chi veramente ‘vedi’, ed io vedo te, i miei figli, chi mi ha creato ed ora ha tutto un senso: la famiglia prima di tutto e tutti. E non perché oggi è San Valentino, ma perché tutti i giorni è festa per chi si ama e poter dire ‘io ti vedo!’. Perché vedo il motivo per cui lottare ogni giorno della mia dolente ma unica e stupenda vita”.Anche Clizia è poi intervenuta su Instagram: “Ricominciare per scrivere una nuova storia, lasciandosi alle spalle il passato e disegnando un nuovo PRESENTE! Le paure sono vecchi orpelli, la bellezza è il nuovo incipit. Amare ed essere amati è sempre una gran forma di coraggio”