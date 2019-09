Francesco Renga, la prima foto social ufficiale con fidanzata Diana Poloni

Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po’…

Finora, Francesco Renga e la nuova fidanzata, Diana Poloni, erano apparsi solo in scatti 'rubati' dai paparazzi. Ora, però, il cantautore nato a Udine ma cresciuto a Brescia, ha deciso di pubblicare la prima foto social ufficiale di coppia.La relazione trava avanti da circa quattro anni, ma i due finora si erano mostrati piuttosto riservati e avevano scelto di non pubblicare foto per tutto questo tempo. Il cantautore, evidentemente, ha voluto tutelare la propria relazione dalle indiscrezioni e, forse, anche da qualche velenosa frecciata e dalle malelingue.L'amore tra Francesco Renga e Diana Poloni era iniziato nel 2015, nel periodo della separazione tra il cantautore e Ambra Angiolini. All'epoca, la nuova relazione di Francesco Renga aveva fatto molto discutere, con i giornali di gossip intenti a scoprire di più su questa ristoratrice bresciana. Stranamente, il cantautore finora non aveva mai pubblicato sui social foto insieme alla compagna, ma il matrimonio di una coppia di amici è stato l'occasione giusta per farlo.Immortalati mentre ballano, i due sembrano davvero affiatati. Su Instagram, doveha postato la foto in compagnia della sua Diana, c'è questa didascalia: «». Uno scatto che ha fatto molto piacere ai fan del cantautore, e che, moglie di, ha commentato con un invito: «Però vediamoci, suvvia...».