Francesco Pannofino festeggia 23 anni di matrimonio con la moglie Emanuela Rossi, la prima uscita dopo 2 mesi

Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi festeggiano i loro 23 anni di matrimonio dopo il lockdown. L'attore e doppiatore, insieme alla moglie, anche lei attrice e doppiatrice famosissima nel panorama cinematografico italiano, si sono concessi una cena fuori per la prima volta dopo due mesi e mezzo. E la coppia è stata immortalata da Rino Barillari, il "re dei paparazzi".



La coppia, affiatatissima anche dopo più di 20 anni di unione, ha scelto come location dei festeggiamenti il locale "Da Luigi" a Piazza Sforza Cesarini, a Roma. I due hanno ripercorso insieme questo ventennio insieme, ragionando su quanto sia cambiato il mondo e non hanno risparmiato baci, abbracci e simpatici giochi di coppia in attesa degli altri due commensali che si sono uniti a loro: il regista Claudio Boccaccini e l'attrice Silvia Brogi con i quali hanno passato il resto della serata.

I quattro si sono seduti al tavolo, lo stesso in cui Mel Gibson ama stare quando viene a Roma, coccolati dal titolare del locale che ha trattato Pannofino come fosse uno di casa. I commensali hanno mangiato fiori di zucca fritti alla romana, bevuto Falanghina e per finire fragoline come dolce. In conclusione di serata il titolare, quando nel locale non c'era più nessun altro ospite, ha offerto alla coppia un fiore, in occasione della data speciale. Poi, tutti insieme, hanno lasciato il ristorante intorno alla mezzanotte.

