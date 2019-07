Monte dopo la rottura con Giulia Salemi: «Mi hanno minacciato di morte...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rompe il silenzio a un mese dalla fine della relazione con Giulia Salemi. L'ex tronista ha raccontato sudi aver ricevuto minacce di morte: «Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l'ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici».Monte ha anche smentito di essere fidanzato negando i flirt che gli sono stati attribuiti nelle ultime settimane. Ricordiamo che si è vociferato di una frequentazione con, tornata da poco single, e con la modella (con la quale era stato pizzicato a Ibiza). «Mi dissocio da tutti i flirt che mi sono stati attribuiti... neanche fossi Casanova o Rocco Siffredi. Se poi volete ricamare sopra altro, fate pure. Vi lascerò essere protagonisti di questo film!», sottolinea Monte.Nessun tradimento, inoltre, ci sarebbe dietro la fine della storia d'amore con«Nessuno ha tradito nessuno ed entrambi lo sappiamo. La persona che è stata vista con me l'ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia. Non c'è una vittima e un carnefice, semplicemente le cose non vanno sempre come ci si aspetta», ha precisato.