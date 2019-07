Francesco Monte e l'addio con Giulia Salemi: ecco perchè si sono lasciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la fine del suo rapporto nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip consembra sia ufficialmente fidanzato con la modella Isabella De Candia, dato che i due sono stati anche stati sorpresi in vacanza insieme prima in Puglia e poi a Ibiza. Emergono però nuovi particolari sull’addio fra l’ex tronista e la sua coinquilina nel reality Mediaset.La rottura sarebbe avvenuta a Cannes: “Quando la coppia – fa sapere “Spy” - si è presentata sul tappeto rosso. Proprio in quell’occasione Francesco è esploso e ha capito che la storia con Giulia non poteva andare avanti (…) un litigio furioso nella notte e poi l’addio. Un addio che ha portato Isa e Francesco a farsi coraggio, a prendere per mano le loro vite, a lasciare i propri compagni”.Poi il fidanzamento con Isabella, conosciuta qualche tempo prima grazie a Pio D'Antini del duo comico Pio e Amedeo, grande amico di Francesco: “La ragazza, una delle migliori amiche della moglie del comico, ha condiviso molti pranzi e cene con loro, lontano da occhi indiscreti. Ed è lì che è nato il sentimento tra Francesco e Isa. Questo però succedeva ad aprile, nella settimana tra il 7 e il 14 del mese”.