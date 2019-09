Chiofalo e Antonella: «Non sono un traditore, omessa cosa che capovolge tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Chiofalo e Antonella Fiodelisi si sono improvvisamente lasciati dopo aver annunciato solo qualche mese fa il loro nascente amore. Francesco è poi partito per riconquistare la sua ex, ma ora dal suo account assicura che racconterà la verità sulla loro separazione e che ci sono aspetti della vicenda ancora da chiarire.Era stato visto in stazione a Salerno, dove abita Antonella con delle rose: “Non sono sceso dal treno da Roma con le rose – ha spiegato sul social - le ho comprate appena arrivato a Salerno al primo fioraio incontrato… Sono tornato in stazione perché dovevo vedermi con un’amica di Antonella per lasciarle i fiori con una lettera (…) “Purtroppo la sua amica non si è più presentata all’appuntamento in stazione e non ha più risposto a chiamate e messaggi”.A breve comunque sapremo la verità sui motivi dell’addio: “Voglio dire le cose come stanno anche io perché sto passando per quello che non sono. Non c’è stato nessun tradimento. Io non sono un traditore: è stato omesso un particolare, una cosa importante che capovolge completamente tutta la situazione. Io prima di dirla volevo aspettare di parlare con Antonella, però vedo che questo è praticamente impossibile, per cui probabilmente, anzi togliete il ‘probabilmente’, a breve farò chiarezza io su tutto e su questa situazione perché sinceramente non mi piace per niente la piega di come stanno andando le cose”.