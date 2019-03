Francesco Chiofalo: «Dopo il tumore non ho più il fisico di prima, ma ora si riparte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima una confessione ai fan, poi una notizia bellissima. Prosegue a gonfie vele la ripresa di, aliasprotagonista di Uomini e Donne prima e di Temptation Island poi. Il giovane romano, infatti, negli ultimi mesi è rimasto convalescente dopo l'necessaria per rimuovere lache si era venuta a formare alPersono stati mesi difficili e delicati. Ilromano, infatti, prima dell'operazione aveva deciso di non nascondere le proprie paure: «Sono molto preoccupato, sarà un intervento delicato, non so se sopravvivrò e come». Per fortuna, l'operazione si è svolta senza intoppi e 'Lenticchio' ha iniziato un lungo periodo di riabilitazione. Il ritorno alla vita di tutti i giorni, però, non è stato possibile nell'immediato:, fino a oggi, non ha avuto la possibilità di tornare ad allenarsi in palestra né di riprendere la dieta a cui era abituato.Su, però,ha dato finalmente una bella notizia ai suoi follower, come riporta anche TvZap . «Dopo l'intervento a cui mi sono sottoposto non ho più la stessa forma fisica con cui mi ricordate. Purtroppo per motivi medici non mi sono potuto più allenare per mesi e ho dovuto bloccare completamente la mia dieta» - ha scritto 'Lenticchio' - «Questo ha comportato un forte calo di peso muscolare, al momento ho perso intorno ai 25 kg. L'altra settimana, però, ho finalmente avuto l'ok dei medici per ricominciare ad allenarmi e riprendere la mia alimentazione abituale».