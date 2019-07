Chiofalo, la fidanzata Antonella: «La radioterapia la cosa più devastante»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche tempo fa, soprannominato Lenticchio, ex protagonista di “Temptation Island”, è stato sottoposto a un’operazione al cervello. Tutto è andato per il meglio e dopo un lungo percorso riabilitativo Francesco sta riprendendo la vita di tutti i giorni a fianco della nuova compagnia,, che ha raccontato quanto sia stata dura per lui laAntonella, modella e volto di “Uomini e donne” ha reso noto il post operazione del compagno (“Dopo l’operazione – ha raccontato a “DiPiù” - è iniziato per Francesco un lungo periodo di riabilitazione. Quando si tocca il cervello non si sa mai quali organi si andranno a compromettere. Nel caso di Francesco i danni sono stati lievi ma ci sono”) e la difficoltà nell’affrontare la radioterapia: “La cosa più devastante, però, è stata la radioterapia. Il tumore per fortuna non era maligno ma la radioterapia serve a prevenire la ricomparsa e a eliminarne i possibili residui. È una terapia molto violenta per il fisico, che ha causato un forte dimagrimento e lo ha reso stanco e debole”.