Francesco Chiofalo, finta corsa in ospedale? Le accuse sul web: «Hai preso in giro tutti». Deianira Marzano mostra le foto della verità

Francesco Chiofalo nel vortice di una nuova polemica. Non c'è pace per l'influencer in quest'ultimo periodo, in cui è stato spesso preso di mira dagli haters. Qualche giorno fa l'ex concorrente di Temptation Island ha pubblicato dei video in cui aveva le labbra molto gonfie, annunciava che stava andando in ospedale ed era molto preoccupato per la sua salute.

Molti si sono spaventati, c'è chi però lo ha preso in giro, chi lo ha offeso, al punto che Chiofalo ha fatto altre stories in cui mostra solo gli occhi e, visibilmente turbato, dice di essere stato vittima di duri attacchi e di cyberbullismo che lo hanno portato ad avere vergogna di mostrare le sue labbra ancora gonfie. Poco dopo Francesco ha però annunciato che sarebbe andato a un evento e così è stato.

Quello che è successo dopo però ha destato molti dubbi. Diverse persone hanno raccontato di aver visto Chiofalo in splendida forma. Le labbra sarebbero state perfettamente sgonfie e lui non sembrava essere sofferente. Diversi ragazze e ragazzi, come riporta Bitchyf, hanno mostrato le foto di Francesco senza alcun problema di salute apparente. A sostenere la tesi che l'influencer possa aver montato una storia falsa c'è Deianira Marzano, che ha espresso qualche perplessità sulla buonafede del suo amico. «A me dispiace, perché Francesco è un ragazzo che mi è sempre stato simpatico. Non capisco perché arrivare a fare cose così drammatiche. Mi hanno mandato tante foto della serata a cui lui è stato ieri e queste labbra a canotto non si vedono. La labbra erano già sgonfiate. Quindi perché fare le storie bendato come se stesse andando a fare una rapina in banca o sembrava uno del far west. La situazione era risolta», con tanto di foto che mostrano il volto senza gonfiori.

Quale sarà la risposta di Chiofalo a queste nuove accuse?



