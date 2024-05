Francesco Chiofalo dopo l'intervento: «La mia convalescenza è finita, adesso ho gli occhi di un altro colore»

Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, ha appena terminato la sua convalescenza dopo l'intervento agli occhi. L'ex di Temptation si è sottoposto nelle scorse settimane alla cheratopigmentazione, cioè l'operazione chirurgica per cambiare colore degli occhi: da color nocciola a color azzurro. Proprio nelle ultime ore Francesco Chiofalo ha spiegato ai suoi follower che oggi 26 maggio è «l'ultimo giorno che dovrà mettere le lacrime artificiali».

Le parole di Francesco Chiofalo

L'ex volto di Temptation Island, che ha un rapporto molto stretto con i suoi follower, ha spiegato in un video pubblicato nelle sue Instagram stories, che è terminata la sua cura post intervento e potrà riprendere in mano la sua quotidianità. «Oggi finisce definitivamente la mia convalescenza dopo l’intervento di cambio colore agli occhi - ha scritto su Instagram -.

Oggi metto per l’ultima volta le lacrime artificiali non dovrò più metterle da domani. Posso ritornare alla mia vita al al 100%, potrò guidare la macchina, vedere un film al cinema e fare tante altre cose che durante la convalescenza è meglio evitare non vedo l’ora di ripendere la mia vita da dove l’avevo lasciata ma con una differenza rispetto a prima. Ora finalmente ho gli occhi chiari del colore che ho sempre sognato».