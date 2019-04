Francesco Chiofalo si è fidanzato: «Lei è un personaggio conosciuto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Dopo aver subito qualche tempo fa un’operazione al cervello, l’ex protagonista di “Temptation Island” è tornato alla vita di tutti i giorni e sembra aver anche trovato una nuovache per adesso vuole tenere nascosta.A dare l’annuncio lo stesso Francesco dalle storie di Instagram. Chiofalo, che qualche tempo fa si era dichiarato single, ha spiegato di aver trovato l’amore: “Ad oggi le cose sono cambiate – ha spiegato - Penso di essermi innamorato”.Lei è un personaggio noto ma per ora il nome rimane top secret: “Lei è un personaggio pubblico molto conosciuto, abbiamo deciso di tenere la cosa per noi. Vogliamo vedere come funzionano le cose fra di noi, però se continuano ad andare come stanno andando lo sapete molto presto”.