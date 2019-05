Chiofalo contro l'ex Selvaggia Roma: «Mi odia, dispiaciuta perchè non sono morto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ma io penso che il vero dispiacere per Selvaggia sia il fatto che io non sia morto”,, superata la paura dell’operazione al cervello a cui è stato sottoposto, ha ritrovato l’amore con l’ex tentatrice di “Temptation Island” Antonella Fiordelisi ma è tornato a parlare della sua ex,Il rapporto fra i due non sembra essere dei migliori: “Mi odia, ce l'ha con il mio mondo – ha spiegato durante un’intervista a “Non succederà più”, ospite di Giada Di Miceli su “Radio Radio” - Secondo te lei è contenta che adesso sto bene? Una persona che mentre sto male, le uniche parole che riesce a dire sono cose che non stanno né in cielo né in terra, mi vuole bene? Voleva una mia risposta via social. Ha cercato di strumentalizzare in ogni modo questa cosa”.La storia dell’aggressione fisica è solo per strumentalizzare il suo aspetto: “Ha cercato di strumentalizzare il mio aspetto fisico. Se dici che sono un cattivo uomo, la gente tende a crederci per il mio aspetto. Certo se devi fare notizia non puoi dire che non timbravo il biglietto dell'autobus, ma devi dire qualcosa di eclatante. Lei puoi dare rette se vedi che una persona è in buona fede, invece si vedeva che aveva tutti i suoi motivi per dire certe cose”.