Francesco Chiofalo prova a riconquistare Antonella: «Ma ancora nulla di risolto»

Continuano i tentativi di Francesco Chiofalo di riavvicinarsi ad Antonella Fiordelisi. I due hanno subito un violento scossone qualche giorno fa a seguito delle dichiarazioni della ex di lui, Aurora Ciorbi, che ha affermato di essersi frequentata con l'ex tentatore durante i primi mesi della relazione con la Fiordelisi. Lui ha negato tutto, ma la situazione gli è sfuggita di mano e da giorni Antonella si rifiuta di parlargli.Francesco ha più volte pianto sulle sue Instagram stories mostrando il dolore per questa situazione, ha chiesto ad Antonella di rispondergli al telefono, di dargli la possibilità di spiegarsi e di chiarire, ma sembra che lei non ne voglia sapere. L'ultimo tentativo fatto risale a qualche giorno fa, Chiofalo ha mostrato delle stories in cui si trova a Salerno, città in cui vive la Fiordelisi, ma proprio poche ore fa ha fatto sapere ai suoi follower che la sua compagna (ex?) si frifiuta di ascoltarlo.«Torno a Roma dopo 3 giorni a Salerno...niente di risolto», scrive, con tanto di faccina trista e lacrimuccia annessa. Come finirà tra i due?