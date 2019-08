Aurora Ciorbi: «Chiofalo e Antonella fidanzati per finta volevano Temptation Island»

di Ida Di Grazia

Nuovo colpo di scena nel modo del gossip.Altro che lacrime e tradimenti, Aurora ha deciso di raccontare tutta la verità sul suo ex fidanzato e sulla storia di lacrime e tradimenti che ha infiammato il web.​Dopo aver raccontato la sua verità in alcune Storie su Instagram. L'ex fidanzata di Chiofalo intervistata da Fanpage.it oltre ad aver confermato quanto detto in precedenza, ha svelato dei nuovi retroscena in cui dice che in realtà la storia tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sia nata al solo scopo di poter partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Solo successivamente, ammette, che si sarebbero innamorati.«All’inizio si sono fidanzati per finta - si legge nell'intervista - perché l’agenzia di entrambi aveva organizzato questa finta relazione. Lo sapevano sia Francesco sia Antonella, me lo ha confermato proprio la Fiordelisi. Lei stessa me l’ha detto ieri. Oggi è davvero innamorata di lui ma all’inizio avevano studiato questa storia a tavolino. Francesco me lo disse già mesi fa che avrebbe ufficializzato questa storia d’amore finta con Antonella Fiordelisi. Diceva che avrebbero fatto un programma insieme, erano convinti di essere presi a Temptation Island Vip. Ho continuato a vedere Francesco mentre Antonella stava a Salerno proprio perché sapevo che era solo gossip, una finta relazione. La stessa Fiordelisi ieri ha confermato che era iniziata così. Per questo ho detto di non essere mai stata l’amante di Chiofalo. Lui mi diceva che era tutto finto, tutto organizzato dall’agenzia. La storia con Antonella la chiamava “situazione lavorativa”. Mi diceva che quando l’avrebbe chiusa partecipando a Temptation Island Vip, sarebbe tornato con me».