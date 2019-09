Francesco Chiofalo e l’addio ad Antonella: «Sono distrutto ho smesso di lavorare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sembra essere semplice per, conosciuto anche come “Lenticchio”, la separazione dalla fidanzata. I due si sono lasciati a causa di un tradimento, ma da allora l’ex protagonista di “Temptation Island” si dice distrutto, tanto da non riuscire più a lavorare.La confessione arriva proprio da lui, quando sul social ha risposto ad alcune domande dei fan: “Sto male come non sono mai stato in vita mia. Sono distrutto dal dolore. Non mangio da giorni e dormo pochissimo. Ho smesso di allenarmi e di lavorare come personal trainer”.La giornata trascorre pensando a lei: “Passo il giorno in lacrime a pensare a lei e a noi, a tutti i nostri ricordi insieme. Mi è stato fatto un grave torto, uno sfregio. C’è molto odio represso nei miei confronti e tanta voglia di vedermi rovinato dietro tutto questo. La cosa che mi fa più male in tutta questa storia sono gli occhi di Antonella, i suoi occhi tristi che mi guardano delusi. Mi sento morire dentro. Vorrei risolvere e recuperare, ma non riesco ad avere neanche un confronto”.In molti hanno detto la loro ma soli conosce la verità: “Le cose dette sono tante, specialmente contro di me. Hanno parlato tutti sulla vicenda, tutti tranne me. Per ora il problema è che si è detto di tutto, tranne la verità. Io sono innamorato di Antonella come non lo sono mai stato di un’altra e mai avrei voluto rovinare la nostra storia d’amore”.