Francesco Arca va su tutte le furie dopo lo scherzo de Le Iene e picchia un attore: cosa è successo

Francesco Arca vittima di uno scherzo de Le Iene va in escandescenza e picchia un attore. La moglie dell'ex tronista, Irene Capuano, ha fatto da complice con la redazione per uno scherzo a Francesco, facendogli credere che la figlia, Maria Sole, a cui è molto legato, aveva partecipato a un provino alla fine del quale si era messa a pinagere.

APPROFONDIMENTI UFFICIALE Gf Vip, Alfonso Signorini... allunga: «Staremo insieme fino ai... SUI SOCIAL Massimo Boldi testimonial della Regione Lombardia, Selvaggia... SPETTACOLI Lo spot con Massimo Boldi per promuovere i fondi della Regione...

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, Flavio Briatore ritratta tutto: «E' vero, volevo risposare Elisabetta Gregoraci, ma...»

Irene ha spiegato che Francesco è iperprotettivo nei confronti della figlia, così Le Iene, hanno montato un finto provino in cui hanno fatto dire alla piccola di essere stata obbligata dalla madre a partecipare e alla fine dell'intervista si sentiva la bimba piangere. Una scena che ha mandato su tutte le furie Arca che ha prima raggiunto la moglie accusandola e mettendo in dubbio la sua intelligenza e il suo rapporto e poi si è recato nel luogo dei casting.

Quando Arca ha individuato la persona che ha fatto piangere la figlia si è scagliato su di lui. La scena non è stata filmata ma dall'audio si capisce chiaramente che l'uomo sarebbe stato picchiato da Francesco, anche se senza conseguenze. Subito così l'attore ha ammesso che era uno scherzo e che non era successo nulla alla bimba. Alla fine l'attore ha ammesso la reazione esagerata e si è rivolto ai genitori: «Scusate per la reazione un po’ forte. Io volevo solo dire a tutti i papà e a tutte le mamme che i bambini sono bambini e che tali devono rimanere. E se proprio volete fargli fare qualcosa rivolgetevi a persone competenti e serie».

Ultimo aggiornamento: 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA