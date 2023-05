Francesca Fagnani e la storia con Enrico Mentana, la rivelazione: «Fu lui a darmi il primo bacio. In ascensore. Fu inaspettato»

Francesca Fagnani in copertina su Vanity Fair insieme alle sue cagnoline Nina e Bice, due esemplari di Cavalier King. Si racconta senza maschere la "belva" della tv parlando di carriera e amore. Dal debutto in Rai a New York alle sue interviste feroci in prima serata su rai2. Una carriera fatta di scelte e coraggio. Poi 10 anni fa l'amore con Enrico Mentana. E svela un particolare inedito: fu proprio il giornalista a dare il primo bacio. «In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato».

Francesca Fagnani e la storia con Enrico Mentana

Era il 2013 quando le loro strade si sono incrociate, lei ha 43 anni lui 68, e da allora vivono una storia d'amore riservata per quanto possono.

Il commento sul caso Fazio

Non mancano, però nell'intervista, commenti all'allontanamento di Fabio Fazio dalla Rai di cui parla con estrema lucidità. «È una perdita per la Rai ma non per i telespettatori, per fortuna, che lo troveranno su un’altra rete. C’è ormai tanta offerta: chi sa lavorare non resterà mai fuori»