Domenica Live, Francesca Cipriani e il siparietto osé: «Ti sta uscendo una t***a»

Siparietto trash a Domenica Live, in occasione dell’annuncio dei vincitori del torneo di Domenica Alive. Francesca Cipriani, come ricorda Barbara D’Urso, ha promesso di fare lo spogliarello in piazza Duomo, a Milano, in caso di vittoria, non è lei però a conquistare il podio. Prima che la conduttrice possa annunciare il nome dei premiati, la Cipriani si presenta in studio per cercare comunque di avere la coppa.

LEGGI ANCHE:

Domenica Live, Mercedesz Henger e l'annuncio di Lucas Peracchi: matrimonio in vista



«Io avevo promesso lo spogliarello in caso di vittoria, voglio capire…», dice la Cipriani.

tetta

Ultimo aggiornamento: 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il siparietto si fa rapidamente osé.», le dice la conduttrice.Poi le lascia la coppa perché sia lei a consegnarla ai vincitori, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che hanno interpretato la Bella e la Bestia.La coppia entra in studio. Pietro porta in braccio il loro bambino.Francesca contesta: «Loro hanno tutto, anche un bambino. Io no. Voglio la coppa».«Tu hai le tette», risponde la conduttrice e si chiude così la trasmissione, ultima diretta prima delle festività natalizie.