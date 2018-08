Francesca Cipriani poetessa Barbara D'Urso: «Mi ha dedicato una poesia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dedica speciale quella diche omaggia con una piccola poesia direttamente dalla piscina idromassaggio adove sta trascorrendo le sue vacanze estive. La bombastica ex concorrente di diversi reality è spesso ospite nelle trasmissioni delle D'Urso e tra le due sembra esserci un rapporto di simpatia reciproca.Proprio "Carmelita smak" ha condiviso sul suo profilo Instagram la poesia della Cipriani. Francesca, avvolta in un costume verde dalla scollatura generosa, recita poche parole in rima e conclude di non vedere l'ora di tornare a vedere Pomeriggio 5 e Domenica Live che partiranno nella prima settimana di settembre.Le vacanze stanno ormai finendo quindi, anche se Barbara è stata impegnatissima con le riprese de "La dottoressa Giò", che le hanno lasciato poco tempo per riposarsi dopo l'intensa stagione televisiva dello scorso anno e quella del nuovo anno che non sembra certo essere da meno.